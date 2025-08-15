Акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО началась в Мытищах

В преддверии Всемирного дня гуманитарной помощи, который отмечается 19 августа, волонтерское движение Подмосковья развернуло масштабную «Доброе дело», в рамках которой проводится сбор жизненно важных вещей для участников специальной военной операции и детей Донбасса.

До 17 августа жители могут принести как предметы первой необходимости для военнослужащих (болеутоляющие, бинты, генераторы, дроны, питьевую воду и т. д.), так и школьные принадлежности для детей (тетради, ручки, рюкзаки и др)

Важно отметить, что все приносимые вещи должны быть новыми, а продукты — иметь достаточный срок годности. Все собранные в рамках акции «Доброе дело» предметы будут доставлены в Одинцовский региональный распределительный центр.

К инициативе могут присоединиться не только частные лица, но и бизнес-структуры. Компании, желающие оказать поддержку, могут отправить заявку на электронную почту info@volontermo.ru.

Пункты сбора помощи в Мытищах: Молодежный центр «Импульс», улица Силикатная, 12, телефон: 8 916 697-97-25. Режим работы: с 9.00 до 21.00, и ДК «Яуза», улица Мира, 2А, телефон: 8 495 586-80-21. Режим работы: с 9.00 до 21.00.