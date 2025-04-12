Акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО началась в Коломне

В Коломне начался дополнительный сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Мероприятие организовано в рамках проекта «Доброе дело».

Волонтеры молодежного центра «Русь» обратились к жителям городского округа Коломна с призывом поддержать защитников Родины: «Каждый может внести свой вклад и помочь нашим бойцам».

Ранее глава округа Александр Гречищев подчеркнул, что помощь военным оказывается регулярно. «Мы поддерживаем наших бойцов по всем направлениям. Несколько раз в месяц отправляем на передовую гуманитарные грузы — от генераторов и маскировочных сетей до продуктовых наборов и средств связи. В прошлом году было доставлено более 20 тонн необходимых вещей», — отметил он.

Сбор помощи будет проходить 12 и 13 апреля с 08:00 до 20:00 по адресу: Коломна, улица Астахова, 23.

Жители города могут передать следующие одежду и элементы обмундирования, инструменты (мультитулы, фонарики, батарейки), крупы, консервы, чай, кофе, сладости, медикаменты и средства личной гигиены.

Организаторы надеются на активное участие горожан и благодарят всех за поддержку.