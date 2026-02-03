Акция по сбору гуманитарной помощи стартовала в Павловском Посаде

В округе стартовал очередной этап масштабной благотворительной акции по поддержке российских военнослужащих. Центральной точкой сбора стал штаб «Волонтеров Подмосковья», куда уже в первые часы после открытия начали поступать первые посылки от неравнодушных жителей и представителей бизнес-сообщества.

Активность горожан проявилась с самого старта: в пункт сбора доставили партии теплой одежды, носков и продуктов с длительным сроком хранения. Особую поддержку оказали местные предприниматели — они передали волонтерам более 60 новых свитеров различных размеров. В перечень наиболее востребованных позиций входят: зимнее обмундирование и теплая одежда, медикаменты и перевязочные материалы, инструменты, продукты питания и средства личной гигиены.

«Активисты штаба берут на себя всю техническую работу: они самостоятельно сортируют вещи, формируют описи и упаковывают все в надежную тару для дальнейшей транспортировки. Из Павловского Посада помощь направляется в региональный распределительный центр, а оттуда — централизованно в зону проведения специальной военной операции», — отметили организаторы.

Пункт приема расположен в здании Молодежного центра «Авангард», по улице Тихонова, дом № 84. Сбор осуществляется ежедневно с 10:00 до 17:00. Акция завершится 8 февраля.