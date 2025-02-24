Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО прошла в Воскресенске

Пункт сбора гуманитарной помощи был устроен на главной площади парка усадьбы Кривякино. Сотрудники предприятий и организаций, неравнодушные жители муниципалитета активно приносили одежду, медикаменты, продукты и другие необходимые на фронте вещи.

Заместитель директора молодежного центра «Олимпиец» Евгения Савельева отметила, что на базе учреждения регулярно проводится сбор гуманитарного груза для участников специальной военной операции.

«Радует, что жители активно участвуют в нем. В ближайшее время все будет отправлено нашим защитникам», — рассказала она.

Ранее жители городского округа приняли участие в акции помощи бойцам специальной военной операции «Доброе дело — нашим защитникам». Благотворительное мероприятие проходило в Подмосковье с 5 по 12 февраля.