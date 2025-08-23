Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО прошла в Лобне

«Они говорят, что, на самом деле, не так важен груз, а важно, что о нас помнят, что о нас думает наш город, наши граждане, что они нас ждут… Доверительные отношения, очень счастливы от того, что получают гуманитарку и весточку из дома», — отметила она.

Отправка груза из Лобни в этом году состоится уже в восьмой раз. Руководитель центра поддержки участников СВО и их семей Дарья Косых, которая лично сопровождает машину с гуманитарной помощью, также отмечает важность таких поездок.

В Лобне налажена системная работа по всесторонней поддержке военнослужащих и их семей: глава города Анна Кротова регулярно встречается с родственниками и отслеживает поступающие просьбы, чтобы ни одна из них не осталась без внимания.

«Хотели передать главе города Лобня Кротовой Анне Владимировне за предоставленный транспорт и за помощь. Также — всем неравнодушным жителям — за поддержку и за помощь. Всем огромное спасибо! Спасибо, ребята! С вашей поддержкой нам намного легче, мы знаем, что про нас не забывают. Спасибо, ребята, огромное вам, победа будет за нами. Не все сюда едут, мало кто, и мы это очень ценим», — выразили бойцы благодарность городу и волонтерам.

Машина с примерно тремя тоннами гуманитарного груза выехала поздно вечером. Волонтерам предстоит преодолеть более пяти тысяч километров — и такие рейсы в Лобне совершают регулярно, по несколько раз в год, чтобы как можно быстрее доставить посылки и поддержать боевой дух тех, кто защищает интересы страны.