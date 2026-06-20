Акция по поддержке участников СВО прошла в Химках

Патриотическое мероприятие «Письмо солдату» провели 18 июня в баскетбольном центре «Химки». Сотрудники центра, жители округа и депутат Инна Монастырская написали теплые пожелания и слова благодарности бойцам.

Акцию организовали активисты партии «Единая Россия». Инна Монастырская отметила, что для бойцов на передовой весточка из дома или искреннее письмо от неравнодушного человека — колоссальная моральная поддержка. Солдаты хранят такие послания у сердца как талисманы.

Участники писали на специальных бланках не только пожелания, но и рассказывали о мирной жизни Химок, выражали гордость и признательность. Все письма в ближайшее время через волонтеров передадут адресатам.

Депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что с первых дней специальной военной операции в округе организован системный сбор гуманитарных грузов. Письма идут в этом же ряду по важности — это духовная составляющая помощи.

За все время на передовую отправили более 650 тонн грузов. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что поддержка защитников и их близких остается приоритетом для городских властей.