Акция по поддержке бойцов СВО пройдет в парках Серпухова

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 2 по 8 февраля там пройдут развлекательные и спортивные бесплатные мероприятия.

Любители активного отдыха и участники «Активного долголетия» смогут позаниматься скандинавской ходьбой. Всех желающих парки приглашают на развлекательную программу «Танцуй в парке» и творческий мастер-класс «Раскрась зиму».

6 февраля в парке имени Олега Степанова пройдет акция по поддержке участников специальной военной операции «Напиши письмо солдату», которая начнется в 15:00. В этот день будет организована фотовыставка «Помним» и раздача открыток «Спасибо нашим героям».

8 февраля в 15:00 в парке имени Олега Степанова состоятся тематические системные мероприятия «Научно о парке» ко Дню российской науки. В программу входят мастер-класс по изготовлению скворечника из подручных материалов «Один для всех», познавательно-развлекательная игра «По следам животных» и QR-квест «Знание-сила».