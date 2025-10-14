Акция по плетению браслетов в поддержку бойцов СВО прошла в Пушкино

В Доме культуры «Пушкино» 11 октября провели акцию по плетению браслетов для бойцов специальной военной операции под названием «Нити единства». Добровольцы создавали свои творения со словами поддержки для отправки на фронт.

Организовала мероприятие в Пушкино АНО «Социальные лидеры». А зародилась акция несколько лет назад. Чтобы поддержать своего дядю Антона, участника спецоперации, школьник Богдан Курдашев из Лосино-Петровского решил плести браслеты. Защитник тогда находился в госпитале и восстанавливался после ранения.

«Мой сын, не зная, как помочь и чем поддержать, решил плести браслеты в поддержку бойца со словами „Антон, живи!“, пока он лежал в госпитале. Браслеты он начал продавать, чтобы собрать хоть какие-то деньги. Сын выложил пост в социальную сеть и он завирусился. Со всей страны начали приходить предложения о помощи и заказы на браслеты. Он уже не справлялся один, подтянулись одноклассники», — поделилась генеральный директор АНО «Социальные лидеры» Наталья Курдашева.

К сожалению, Антона не стало, но акция продолжалась и приобрела общероссийский масштаб. В Пушкино мастер-классы начали проводить в начале 2024 года. Браслеты продавали и отправляли помощь на фронт.

Один из участников акции, помощник сенатора Совета Федерации Андрей Журавлев, впервые занимается таким видом творчества. В этом ему помогают дети.

«Наши ребята на фронте ждут не только гуманитарную помощь. Я сам лично был 22 раза с гуманитарным конвоем, отвозил груз на фронт и на разные территории. Вот такие поделки дорогого стоят. Бойцы там спят с детскими письмами и говорят: нам не нужно еды, нам нужны детские поделки», — рассказал Андрей Журавлев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.