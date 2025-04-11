Акция памяти узников концлагерей прошла в библиотеке в Воскресенске

Почтить память миллионов жертв фашизма, испытавших невыносимые ужасы войны, пришли глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура, члены организации, депутаты и неравнодушные жители Воскресенска.

Сотрудники библиотеки подготовили лекцию о трагедиях, которые пережили люди в годы Второй мировой войны, а в фойе были организована выставка уникальных экспонатов того страшного времени.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают ежегодно 11 апреля в память о восстании узников Бухенвальда в Германии. 11 апреля 1945 года узники во главе с интернациональным политическим центром подняли вооруженное восстание, захватили концлагерь и удерживали его до прихода союзных войск.