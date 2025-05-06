Акция «Нити единства» в поддержку бойцов СВО прошла в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский активно набирает обороты детское волонтерское объединение «Нити единства». Все началось в декабре прошлого года с инициативы юнкора восьмиклассника школы № 2 имени Дагаева Богдана Курдашева.

Богдан запустил акцию «Антон, живи!», чтобы поддержать своего дядю, тяжело раненого в ходе специальной военной операции. Он начал плести браслеты с пожеланиями выздоровления и поддержки, которые быстро нашли отклик среди одноклассников и участников юных инспекторов движения.

Сначала к акции присоединилась одноклассница Богдана, Анастасия Сошина, и вместе они плели браслеты. Вскоре к ним подключились другие ребята, и за неделю сформировалась дружная команда единомышленников. Сегодня учащиеся школы № 2 имени Дагаева и Свердловской школы № 2 продолжают создавать браслеты, которые дарят поддержку не только военнослужащим, но и детям и бойцам, проходящим лечение в госпиталях.