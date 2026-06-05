Акция донорства прошла в Люберцах

Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы прошла акция по сбору крови для Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского. Более 80 местных жителей сдали 36 литров крови для помощи участникам СВО и военнослужащим, которые находятся на лечении.

Донорами стали в том числе члены Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО. Перед процедурой врачи центра измерили каждому давление и собрали медицинский анамнез. Такая проверка нужна для безопасности тех, кто сдает кровь, и тех, кто ее получает.

«Сдал кровь сам — потому что знаю, как она нужна нашим ребятам в госпиталях. Я хочу сказать всем: не бойтесь, это просто и безопасно. Мы вместе — и наша кровь помогает возвращать бойцов в строй. Спасибо организаторам и каждому, кто пришел сегодня. Мы сделали большое дело», — отметил участник акции Олег Золотухин.

Акцию организовал Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Минобороны России. Помощь оказала администрация городского округа Люберцы. Организаторы поблагодарили каждого донора и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с добровольцами.