Акция «Добрый Новый год» стартовала в Егорьевске

Округ присоединился к общегородской акции «Добрый Новый год». Эта инициатива призвана поддержать жителей приграничных территорий и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. К участию может присоединиться каждый житель округа, желающий внести свой вклад в общее дело.

«Сделать это максимально просто: достаточно принести необходимые вещи и продукты в специально организованные пункты сбора. Молодежный центр и досуговый центр „Маяк“, расположенные по адресу: 2 микрорайон, дом № 2, открывают свои двери для всех, кто хочет помочь. Гуманитарная помощь принимается в будние дни с 09:00 до 19:00, а в выходные — с 11:00 до 17:00», — сообщили организаторы.

Кроме того, организаторы акции призывают приносить продукты длительного хранения: консервы, крупы, макаронные изделия, сахар, чай, кофе, а также различные сладости — все то, что может быть упаковано и без проблем доставлено. Кроме того, востребованы предметы первой необходимости. Акция «Добрый Новый год» продлится до 29 декабря.