Акции «Вальс Победы» и «Зажги свечу» прошли в Воскресенске

У Вечного огня в «Вальсе Победы» закружились молодые пары. Акция, объединяющая молодежь по всей стране, символизирует единство поколений и вечную благодарность прадедам за Победу.

Ежегодно Воскресенск также присоединяется к акции «Зажги свечу». Отдать дань уважения солдатам Великой Отечественной к Вечному огню приходят сотни жителей. Мероприятие собрало представителей администрации округа, депутатов, сотрудников правоохранительных служб и МЧС, байкеров из движения «Ночные волки», школьников и студентов, воспитанников патриотических клубов и активистов молодежных организаций.

«Очень приятно, что столько неравнодушных людей собрались здесь, чтобы почтить память наших героев. 80-лет назад закончилась война, в которой погибли 27 миллионов наших сограждан, наших родных, близких, дедов, прадедов, бабушек, прабабушек — каждая семья была затронута этой трагедией. И мы помним это, мы чтим своих героев», — сказал глава Воскресенска Алексей Малкин.

Для многих жителей округа акция «Зажги свечу» стала семейной традицией. Участники военно-исторических реконструкций Елена и Олег Воеводины в этот день вспоминали своих героев Великой Отечественной. «Мой дедушка ушел на фронт в первую волну призыва, поэтому попал в плен, и он, к сожалению, в плену в Германии погиб», — поделилась Елена Воеводина.

А для Владлены Чубарь и ее семьи день Победы — это дань памяти отцу и деду Валерию Лепешкину, погибшему в августе прошлого года в зоне специальной военной операции.

30 тысяч жителей Воскресенска ушли защищать Родину, каждый третий погиб на полях сражений. Спустя 80 лет наследники Великой Победы чтят их подвиг и зажигают свечи в память о героях семьи и о каждом не вернувшемся солдате.