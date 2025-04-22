Акции ко Дню Победы для ветеранов и участников СВО пройдут в Подольске

В преддверии Дня Победы в Подольске пройдет ряд акций и мероприятий, направленных на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и их семей. Для ветеранов предложены бесплатные стрижки в 10 парикмахерских, посещение элитного банного комплекса «Бани Алексеева» и Климовских общественных бань.
Также участники смогут воспользоваться скидками в восьми кафе, ресторанах и загородных клубах.
Дети участников СВО 6 и 7 мая получат возможность бесплатно и без ограничения по времени посещать детские игровые комнаты в торговых центрах «Юбилейный» и «Октябрьский».
Кроме того, в рамках Всероссийской акции «Кино Победы» в кинотеатре КАРО ТЦ «Капитолий» будут организованы бесплатные показы фильмов. А 9 мая в ТРК «Кварц» для участников СВО и их семей состоится трансляция фильма «Подольские курсанты».
Узнать подробности о мероприятиях и акциях можно по телефону: +7 (4967) 55-57-56.
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