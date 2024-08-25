Активная фаза детонации взрывоопасных объектов прекратилась под Воронежем

В Острогожском районе Воронежской области продолжается ликвидация последствий недавней атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

К утру 25 августа прекратилась активная фаза детонации взрывоопасных объектов. На месте происшествия начали работать группы разминирования, после них на территорию смогут войти представители комиссии по оценке нанесенного ущерба.

«Пока же вход и въезд в населенные пункты, из которых была произведена эвакуация граждан, категорически запрещены», — предупредили власти.

В отдельных населенных пунктах все еще действует режим чрезвычайной ситуации. По данным на 24 августа, дома покинули более 600 человек. Для этого выделили автобусы и организовали пункты временного размещения. Почти все жители переехали к знакомым и родственникам.

Количество раненых не изменилось, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Еще одной пострадавшей врачи оказали помощь на месте, третьей медуслуги не потребовались.

Детонация взрывоопасных объектов после атаки дронов продолжалась в Воронежской области накануне. Жителей попросили соблюдать спокойствие.