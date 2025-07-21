Активисты в Химках собрали более 80 килограммов гумпомощи для бойцов СВО

Активисты из Химок собрали более 80 килограммов предметов первой необходимости. Очередную партию гуманитарного груза в ближайшее время передадут бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Посылка содержала продукты долгого хранения, лекарства и средства личной гигиены. Организовать сбор гуманитарного груза помогла Наталья Г. — автоволонтер и жена военнослужащего.

«Поддержка наших защитников — это не просто акция, а долг каждого гражданина. Это демонстрирует, как сплоченность и неравнодушие могут реально помочь тем, кто сейчас на передовой», — отметил муниципальный депутат Александр Васильев.

Всего с начала специальной военной операции активисты, местные народные избранники и просто неравнодушные жители округа отправили более 550 тонн необходимых на передовой грузов.