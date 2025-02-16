Активисты в Балашихе сплели маскировочные сети по просьбе бойцов СВО

Молодогвардейцы округа на постоянной основе поддерживают участников специальной военной операции. В рамках акции «Доброе дело» активисты откликнулись на просьбу бойцов.

Военнослужащие передали просьбу в нехватке маскировочных сетей. Жители Балашихи обратились за помощью в отделение партии «Единая Россия». Волонтеры округа откликнулись на запрос и приступили к работе.

«Мы понимаем, насколько важна каждая мелочь для обеспечения безопасности наших бойцов на передовой. Маскировочные сети — это необходимый элемент защиты, и мы рады внести свой вклад в общее дело», — отметил руководитель «Молодой Гвардии» Алексей Егоров.

Общими усилиями активисты быстро сплели маскировочные сети и уже в ближайшее время их отправят на передовую бойцам.

Молодогвардейцы регулярно участвуют в благотворительных акциях. Волонтеры пишут добрые письма, организовывают различные патриотические мероприятия, собирают гуманитарную помощь для участников СВО и их семей. Эта работа проводится в рамках акции «Доброе дело», что проявляет патриотизм и солидарность с теми, кто стоит на защите нашей Родины.