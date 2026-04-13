Активисты помогают в плетении маскировочных сетей для бойцов СВО

В Люберецком отделении Ассоциации ветеранов СВО стартовал совместный проект с волонтерским движением «Ангелы Победы» из Дзержинского по плетению маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Участники уже приступили к изготовлению сетей.

Инициативу возглавил студент Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина Роман Трещев, который сейчас собирает команду единомышленников для расширения работы. Роман отметил, что давно хотел заняться полезным делом для бойцов, и теперь такой проект стартовал, добавив, что организаторы готовы научить и показать всех желающих, главное — желание.

Ассоциация ветеранов СВО предоставила помещение и координирует отправку готовых изделий в подразделения. Волонтеры «Ангелов Победы» из Дзержинского делятся опытом и технологиями плетения, а студенты Гагаринского техникума обеспечивают основную рабочую силу.

Присоединиться к команде можно, обратившись в Люберецкую ассоциацию ветеранов СВО по телефону: +7 (498) 659-89-79.