Активисты «Молодой гвардии» в Солнечногорске сдали правовой экзамен

В местном отделении партии «Единая Россия» активисты «Молодой гвардии» Солнечногорска прошли тестирование на знание Конституции Российской Федерации. Участники проверили свою компетентность в области законодательства, расширили знания правовых норм и основ государственного устройства.

До начала экзамена молодогвардейцы встретились в формате «Диалога на равных» с муниципальным депутатом городского округа Солнечногорск, членом фракции «Единая Россия», участником специальной военной операции Михаилом Каталиным. Он поделился историей своей жизни: работе в органах внутренних дел, добровольным участием в СВО, полутора годами на фронте, восстановлением после серьезной контузии и становлении парламентарием.

Особое внимание он уделил конструктивной работе партии и привел конкретные примеры социально значимых инициатив. Михаил Каталин также ответил на вопросы молодых активистов.

«Молодежь интересовало, как и что нужно делать. Например, как стать хорошим человеком. Этому изначально должны учить в семье и затем закреплять патриотическим воспитанием. Моральные качества — они в сердце. Так, я являюсь активным участником двух волонтерских движений», — отметил Михаил Каталин.

Спикер также подчеркнул значимость образования. Для качественного исполнения поручений избирателей он во время реабилитации освоил программы «Политстарт», «Время Героев» и окончил Высшую партийную школу «Единой России».

После встречи молодогвардейцы приступили к экзамену по основному закону государства. Тест на знание Конституции Российской Федерации проводится в рамках межрегиональной акции Московского областного молодежного парламента.

В тестировании также приняли участие глава городского округа Константин Михальков, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, семьи участников СВО и другие жители округа.

«Подобные инициативы способствуют правовой грамотности, укрепляют уважение к закону и вдохновляют молодежь на осознанную гражданскую позицию», — подчеркнула Ольга Гончар.

Тест включал 32 вопроса. Акция стартовала в Подмосковье в 2024 году, а в 2025 году распространилась на территорию всего Центрального федерального округа.