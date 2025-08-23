Активисты «Молодой гвардии» в Котельниках написали письма бойцам СВО

В России 23 августа отмечается годовщина окончания Курской битвы 1943 года — одного из крупнейших и переломных сражений Великой Отечественной войны. Это кровопролитное противостояние стало важной вехой в борьбе с фашизмом: советская армия закрепила стратегическую инициативу в освобождении городов, а потери противника оценивались в сотни тысяч человек.

В период между боями солдаты писали короткие, но душевные письма своим близким — такие послания помогали сохранять надежду и человеческое тепло в самых тяжелых условиях. В память о подвиге защитников Отечества молодогвардейцы Котельников в честь этой даты подготовили акцию: они написали письма ныне служащим военным, которые сейчас несут службу в Курском направлении.

Инициаторы акции отметили, что целью стало не только выразить поддержку военнослужащим, но и сохранить связь поколений: память о героизме прошлых лет помогает понимать значимость служения и ответственности в настоящем. Письма были простыми по форме, но искренними по содержанию — в них молодежь выражала благодарность и слова поддержки тем, кто стоит на защите границ.

Акция стала напоминанием о цене победы и важности сохранения исторической памяти. Организаторы рассчитывают, что подобные инициативы будут способствовать формированию уважения к истории и усилению моральной поддержки тех, кто служит сегодня.