Активисты Коломны поздравили с Днем защитника Отечества бойцов в военном госпитале

В преддверии Дня защитника Отечества, 18 февраля, молодежная делегация из Коломны посетила Рязанский военный госпиталь с особой миссией — ребята хотели не просто поздравить бойцов, которые проходят реабилитацию после ранений, а подарить им уют и домашнее тепло. Вкусный сюрприз для героев готовили заранее и с любовью.

Коломенские молодогвардейцы и студенты аграрного колледжа напекли военнослужащим домашних блинов, а также передали гостинцы, собранные накануне жителями округа в рамках акции «Тепло для Героя».

Главным событием дня стал живой концерт, развернувшийся прямо в стенах госпиталя. Преподаватели 1-го Московского областного музыкального колледжа Софья Долганова и Николай Фролов, а также коллектив народного танца «Карусель» коломенского Дворца культуры «Цементник» подарили зрителям настоящий праздник.

«Музыка лечит лучше любых лекарств. Отвлекся, расслабился. Спасибо, что не забываете, что мы здесь, и нам тоже хочется праздника», — отметил один из зрителей.

Коломенцы увезли с собой не меньше тепла, чем подарили — ведь видеть счастливые глаза защитников и знать, что ты смог их немного отвлечь от боли, дорогого стоит. Самые искренние слова благодарности звучат не с трибун, а в тихих палатах, под гитарный аккомпанемент и хруст масленичного угощения.

«Для нас этот выезд — не про политику и громкие слова. Мы просто хотели, чтобы пацаны, которые сейчас восстанавливаются, почувствовали: о них помнят, их ждут. И не только в их родных городах. Для нас нет чужих героев. Блины, которые ты сам замесил на Масленицу, и песня, которую поешь вживую в коридоре госпиталя, — это и есть самый честный патриотизм. Без пафоса, зато с сердцем. Спасибо всем, кто откликнулся», — сказал исполняющий обязанности руководителя коломенского отделения «Молодой гвардии» Иван Марков.