Активисты из Солнечногорска отправили более 5 тонн гумпомощи бойцам СВО

Грузовую машину с крупной партией гуманитарной помощи отправили из Солнечногорска в зону специальной военной операции. Общий объем полезного груза составил более 5 тонн — это одежда, подушки, одеяла, маскировочные сети, спецоборудование, продукты и медикаменты.
Гуманитарную помощь собрали представители администрации, предприниматели, волонтеры и неравнодушные жители округа.
«Основной груз мы доставляем, конечно же, бойцам специальной военной операции, но дополнительно помогаем госпиталям и детским домам. В этот раз везем ребятишкам очень много канцелярии, одежды и игрушки. Хочется также отметить, что сейчас для участников специальной военной операции и их семей действуют региональные меры поддержки — льготы по оплате ЖКХ и налогов на имущество», — отметила помощник первого заместителя главы городского округа Солнечногорск Ирина Казанская.