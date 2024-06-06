Активисты из Солнечногорска отправили более 5 тонн гумпомощи бойцам СВО

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Грузовую машину с крупной партией гуманитарной помощи отправили из Солнечногорска в зону специальной военной операции. Общий объем полезного груза составил более 5 тонн — это одежда, подушки, одеяла, маскировочные сети, спецоборудование, продукты и медикаменты.

Гуманитарную помощь собрали представители администрации, предприниматели, волонтеры и неравнодушные жители округа.

«Основной груз мы доставляем, конечно же, бойцам специальной военной операции, но дополнительно помогаем госпиталям и детским домам. В этот раз везем ребятишкам очень много канцелярии, одежды и игрушки. Хочется также отметить, что сейчас для участников специальной военной операции и их семей действуют региональные меры поддержки — льготы по оплате ЖКХ и налогов на имущество», — отметила помощник первого заместителя главы городского округа Солнечногорск Ирина Казанская.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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