Активисты из округа Пушкинский оказали помощь семье участника СВО

27 июня Максим Ядыкин приехал к маме военнослужащего и лично наколол дрова. На следующий день к нему присоединились другие активисты, что значительно ускорило работу. Максим Ядыкин отметил, что для них это не просто разовая акция, а адресная помощь тем, кто ждет своих героев дома.

Жителей муниципалитета, которым известны другие семьи участников специальной военной операции в округе, нуждающиеся в поддержке, просят сообщить о них. Активисты готовы подключиться и оказать необходимую поддержку. Обратиться можно через общественную приемную «Единой России» по адресу: Пушкино, улица Чехова, дом № 37.