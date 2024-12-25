Активисты «Единой России» провели встречу с волонтерами в поселке Свердловский

Представители отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском отправились в поселок Свердловский на встречу с волонтерами, которые организовали производство для нужд бойцов спецоперации. Они пообщались с добровольцами и спросили о требуемой поддержке.

Делегация посетила производство сухих супов. В выезде поучаствовал глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав.

Волонтеры обрабатывают овощи, фасуют их в пакетики и аккуратно формируют посылки. Их отправляют в зону спецоперации. Сергей Джеглав помог закупить специи, чтобы супы были вкусными.

«Каждый из добровольцев, участвуя в этом благородном деле, вносит свой неоценимый вклад в общее дело — дело победы над всеми трудностями и вызовами, которые стоят перед нашей страной. Они отдают все свое свободное время, чтобы поддержать тех, кто сейчас защищает нашу Родину, и это заслуживает особого уважения», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее одна из жительниц Лосино-Петровского попросила о помощи с продовольствием депутата Московской областной думы Александра Толмачева. Ей привезли овощи и домашние соления, которые после использовали для приготовления супов.