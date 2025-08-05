Активисты «Единой России» из Мытищ закупили оборудование для бойцов СВО

Участники специальной военной операции обратились в отделение партии «Единая Россия» в Мытищах и попросили приобрести современное оборудование. Для них закупили коптер с определителем дронов, систему связи и радиостанции.

«Сейчас на наших глазах разворачивается настоящая технологическая война. Каждый коптер, система связи и радиостанции — обязательная часть технического оснащения для бойцов, которая дает реальное преимущество на поле боя», — прокомментировала глава городского округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая.

Отметим, что собирать помощь продолжают в Мытищах на базе общественных приемных партии. Они находятся в каждом городском округе Московской области.

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