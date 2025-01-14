Активисты «Единой России» из Фрязина собрали гумпомощь для бойцов СВО

Члены отделения партии «Единая Россия» из Фрязина и ее сторонники активно подключились к сбору гуманитарного груза для военнослужащих в зоне спецоперации. На передовую отправят новую партию продуктов и медикаментов.

Сбор гумпомощи проходит во Фрязине регулярно. В нем участвуют организации и неравнодушные жители муниципалитета.

В этот раз организаторы собрали и подготовили к отправке продукты длительного хранения, вещи и лекарства. Активно участвовали в сборе сотрудники и родители школы № 3.

«Большое спасибо всем причастным!» — сказала руководитель фракции «Единая Россия», координатор партпроекта «Женское движение Единой России» Александра Киреева.

Отметим, что в рамках партийного проекта идет активное взаимодействие с организациями, которые оказывают поддержку бойцам СВО. Также во Фрязине организуют встречи с семьями участников спецоперации.