Активисты «Движения первых» в Воскресенске написали письма бойцам СВО

В Подмосковье продолжается всероссийская акция «Нашим Героям». Участники «Движения первых» из молодежного центра «Олимпиец» городского округа Воскресенск написали бойцам специальной военной операции поздравления ко Дню защитника Отечества.
Мероприятие провели в рамках международного проекта «Письмо Победы». Ребята из городского округа Воскресенск вложили в каждое послание частичку своей души, передали бойцам ко Дню защитника Отечества теплые пожелания, слова поддержки, уважения и благодарности. Такие письма от школьников, волонтеров и участников молодежных общественных организаций поднимают моральный дух военнослужащих.