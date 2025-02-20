Активисты «Движения первых» в Воскресенске написали письма бойцам СВО

Мероприятие провели в рамках международного проекта «Письмо Победы». Ребята из городского округа Воскресенск вложили в каждое послание частичку своей души, передали бойцам ко Дню защитника Отечества теплые пожелания, слова поддержки, уважения и благодарности. Такие письма от школьников, волонтеров и участников молодежных общественных организаций поднимают моральный дух военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность помощи бойцам СВО и их семьям. Он выделил это направление одним из приоритетных в работе правительства в 2025 году.