Активисты «Движения первых» в Воскресенске написали письма бойцам СВО

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Подмосковье продолжается всероссийская акция «Нашим Героям». Участники «Движения первых» из молодежного центра «Олимпиец» городского округа Воскресенск написали бойцам специальной военной операции поздравления ко Дню защитника Отечества.

Мероприятие провели в рамках международного проекта «Письмо Победы». Ребята из городского округа Воскресенск вложили в каждое послание частичку своей души, передали бойцам ко Дню защитника Отечества теплые пожелания, слова поддержки, уважения и благодарности. Такие письма от школьников, волонтеров и участников молодежных общественных организаций поднимают моральный дух военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность помощи бойцам СВО и их семьям. Он выделил это направление одним из приоритетных в работе правительства в 2025 году.

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