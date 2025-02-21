Активисты «Движения первых» в Щелкове изготовили окопные свечи для бойцов СВО

Председатель местного отделения «Движения первых» Светлана Гераскина, совместно с экспертом из областного ресурсного центра «Навигаторы детства» Алиной Малофеевой, провели для школьников мастер-класс. Они рассказали участникам о применении окопных свечей в боевых действиях, а также показали технологию их изготовления в домашних условиях.

Основная цель окопной свечи — обеспечение видимости в темноте. Это позволяет безопасно передвигаться и выполнять задачи в условиях ограниченной видимости. Кроме того, они могут использоваться для обогрева небольшого пространства и приготовления пищи в полевых условиях.

Под руководством опытных наставников ученики школ № 10, 17 и 19 быстро освоили технологию изготовления. За один раз команда смогла сделать более 40 окопных свечей. В скором времени они будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.