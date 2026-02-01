Активисты Ассоциации ветеранов СВО из Люберец стали участниками областного форума

В Красногорске прошло торжественное мероприятие, посвященное годовщине создания Ассоциации ветеранов СВО Московской области. В нем приняли участие активисты всех отделений, включая люберецкое, в лице Николая Чернобровкина и Олега Золотухина.

Встреча, состоявшаяся 29 января, стала значимым событием для координации работы по поддержке ветеранов. Ее ключевым итогом стало подписание 10 соглашений с общественными и благотворительными организациями Подмосковья. «Подписанные документы укрепят взаимодействие и позволят оказывать более системную помощь ветеранам СВО и их семьям на территории области», — подчеркнул Николай Чернобровкин.

В рамках мероприятия была организована тематическая фотовыставка портретов героев специальной военной операции. В экспозицию вошли фотографии членов люберецкого отделения Ассоциации: Героя Донецкой Народной Республики, кавалера ордена Мужества Кирилла Соснина и заместителя руководителя местного отделения Николая Чернобровкина. Форум стал площадкой для укрепления горизонтальных связей между отделениями и партнерами, что позволит выстроить более эффективную систему социальной адаптации и поддержки защитников Отечества в регионе.