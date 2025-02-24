Активистки «Союза женщин России» из Люберец передали гумпомощь для бойцов СВО

Накануне празднования Дня защитника Отечества представительницы «Союза женщин России» в Люберцах запустили акцию «Посылка солдату». В ней приняли участие педагоги, волонтеры, трудовые коллективы и неравнодушные жители округа.

По словам председателя общественной организации «Союз женщин России» в Люберцах Елены Верховых, основной целью акции стала эмоциональная поддержка защитников, которые служат в зоне проведения специальной военной операции.

Она поблагодарила всех участников сбора гуманитарной помощи.

«Женщины, несмотря на разный возраст и профессии, находят время и возможности, чтобы помочь нашим военным. Они делают невероятный вклад в общее дело. Эти усилия не остаются незамеченными, и что самое важное, они вдохновляют и поддерживают моральный дух наших защитников», — отметила Елена Верховых.

Посылки с гуманитарной помощью уже передали в воинскую часть. Защитники поблагодарили тех, кто не остался в стороне.