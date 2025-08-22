Актеры «Камерной сцены» в Лобне провели мастер-класс для семей участников СВО

В театре «Камерная сцена» в Лобне прошло общее собрание коллектива. Участники обсудили планы на новый сезон и провели мастер-класс для семей участников СВО.

Актеры обсудили предстоящие премьеры, фестивали, гастрольные поездки и ввод артистов в текущие спектакли.

Коллектив познакомился с новым актером труппы — Андреем Лушниковым. Он окончил институт культуры и искусства, курс Огарева и Малахова. После окончания вуза Андрей поработал в крупном столичном театре.

Андрей Лушников в рамках проекта «Летняя мастерская» провел занятие для семей участников СВО. Обучение началось с разминки. Гости освоили дыхательную и артикуляционную гимнастику, поработали с регистрами и снятием зажимов. Затем участники попробовали себя в читке «Евгения Онегина» и пьес Шекспира.

Отметим, «Летняя театральная мастерская» продлится до конца августа. В ее рамках артисты «Камерной сцены» помогают участникам раскрыть свой потенциал. Занятия проходят каждую неделю. На них учат управлять телом, правильно дышать и снимать психологические зажимы.