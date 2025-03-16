Журналист Боуз: Зеленский улыбался и смеялся на фоне краха ВСУ под Курском

Президент Украины Владимир Зеленский радуется и смеется, несмотря на катастрофический провал ВСУ в Курской области. Таким мнением в соцсети X поделился ирландский журналист Чей Боуз.

Зеленский опубликовал несколько фотографий в своих соцсетях, причем на последних кадрах можно было увидеть его улыбку. Это возмутило Боуза, который напомнил про критичное положение украинских военных в курском приграничье.

Журналист написал, что «диктатор Зеленский», вероятно, очень счастлив из-за того, что погрузил свою страну в руины.

«Его люди разбросаны по всей Европе и за ее пределами. Его „победа“ в Курской области — катастрофический провал. Но актер смеется», — написал Боуз.

Ранее итальянская колумнистка издания L’Antidiplomatico Клара Стателло обвинила Зеленского в поражении ВСУ в Курской области, в частности, в потере элитных войск. Она предрекла Зеленскому и его окружению политический конец из-за потери Суджи.