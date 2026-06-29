Актер сериалов «Глухарь» и «След» Евгений Дербышев погиб в зоне СВО

Актер Евгений Дербышев, известный по сериалам «Глухарь» и «След», погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил aif.ru .

По данным издания, два года назад Дербышев заключил контракт с Минобороны России и уехал в зону СВО. В 2024 году появилась информация, что актер пропал без вести.

«В этом году его семья получила свидетельство о смерти», — рассказал знакомый артиста.

Дербышев родился 4 февраля 1968 года. Он получил актерское образование в Екатеринбургском государственном театральном институте, а первую роль в кино сыграл в 2007 году в сериале «Адвокат».

Позже артист снимался в «Глухаре», «Следе», «Александровском саде — 3», «Висяках», «Провинциалке», «Мече», «Жизни и приключениях Мишки Япончика», «Склифосовском», «Пятницком» и других проектах.