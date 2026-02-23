Актер сериала «Глухарь» Олег Протасов получил ранение в зоне СВО

Актер Протасов получил осколочное ранение во время поездки в зону спецоперации

Актер сериала «Глухарь» и исполнитель русского шансона Олег Протасов получил осколочное ранение во время поездки в зону спецоперации. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» .

Артист заявил, что регулярно совершал поездки в зону СВО начиная с 15 апреля 2022 года. На передовой побывал 11 раз, поддерживал бойцов концертными выступлениями и получил награды.

«Осколочное ранение получил ночью. После концерта мы легли спать с 18 на 19 июля. Две мины прилетело», — пояснил Протасов.

Он добавил, что взрывной волной выбило стекла, а один из осколков попал актеру в руку. После ранения Протасова доставили в московскую больницу, где оказали медицинскую помощь. Друг покойного актера Виктора Проскурина, который также присутствовал в студии, заявил, что Протасову повезло: в ту ночь он спал, прикрыв рукой голову.

Олег Протасов известен по ролям в сериалах «Московская сага», «Зона. Тюремный роман», «Глухарь», «Счастливы вместе» и других проектах. Он также выпустил пять музыкальных альбомов в жанре русского шансона. Выпуск телешоу, где участвовал артист, посвятили Дню защитника Отечества.

Ранее мероприятия, приуроченные к празднику, прошли в Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Там состоялась концертная программа для участников специальной военной операции и членов их семей. Перед гостями выступили певец Родион Газманов и заслуженный артист России Алексей Огурцов.