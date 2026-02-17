Известные артисты поздравили с Днем защитника Отечества бойцов СВО в Солнечногорске

В Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске состоялась концертная программа для участников специальной военной операции и членов их семей. Перед гостями выступили певец Родион Газманов и заслуженный артист России Алексей Огурцов.

Мероприятие организовано при содействии Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска и приурочено к предстоящему Дню защитника Отечества.

Артисты выразили искреннюю признательность военнослужащим за их подвиг и самоотверженную защиту Родины, обратившись к присутствующим с теплыми словами.

«На нас с небес смотрят наши предки со времен Александра Невского, которые радуются за нас и тому, что мы делаем. Они говорят: „Не посрамите, не дайте проиграть. Мы победители!“, — обратился заслуженный артист РФ Алексей Огурцов.

Родион Газманов исполнил свои популярные композиции. Под знаменитую песню «Танцуй, пока молодой» зрители дружно подхватили знакомые строки и пустились в пляс.

Поддержать военнослужащих пришли депутаты и члены фракции Единой России, волонтеры, росгвардейцы и активисты «Молодой Гвардии».

«Спасибо бойцам за службу, за то, что мы находимся под такой мощной защитой. Берегите себя», — обратилась к гостям мероприятия председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

По информации Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, к 23 февраля в городском округе для бойцов запланирована серия праздничных концертов и торжественных мероприятий.