«Ахмат» взял в плен избивавшего жителей Курской области боевика ВСУ
Издевавшийся над мирными жителями боец ВСУ попал в плен спецназа «Ахмат»
Бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен бойца Вооруженных сил Украины, который издевался над мирными жителями в Курской области. Свой поступок военнопленный объяснить не смог, сообщило RT.
Украинский солдат не стал называть причину издевательств над мирным населением Курской области. По его словам, он ударил мужчину, поддавшись эмоциям, когда тот «медленно залезал» в грузовик.
«Мне стыдно очень», — сказал украинец.
Военнопленный также рассказал, что попал в плен, когда участвовал в своем первом боевом столкновении с российскими военными. Он отметил, что к нему относились хорошо. Мужчине оказали первую помощь и дали воды.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о росте взятых в плен в Курской области военнослужащих ВСУ. По его словам, большая часть националистов сдается российским военным добровольно.