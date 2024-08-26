«Ахмат» взял в плен избивавшего жителей Курской области боевика ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен бойца Вооруженных сил Украины, который издевался над мирными жителями в Курской области. Свой поступок военнопленный объяснить не смог, сообщило RT .

Украинский солдат не стал называть причину издевательств над мирным населением Курской области. По его словам, он ударил мужчину, поддавшись эмоциям, когда тот «медленно залезал» в грузовик.

«Мне стыдно очень», — сказал украинец.

Военнопленный также рассказал, что попал в плен, когда участвовал в своем первом боевом столкновении с российскими военными. Он отметил, что к нему относились хорошо. Мужчине оказали первую помощь и дали воды.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о росте взятых в плен в Курской области военнослужащих ВСУ. По его словам, большая часть националистов сдается российским военным добровольно.