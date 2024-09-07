«Ахмат» пленил троих боевиков ВСУ. Кадыров показал их на видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал очередное видео с боевиками Вооруженных сил Украины, взятыми в плен бойцами спецназа «Ахмат». Ролик появился в Telegram-канале Кадырова.

О проделанной работе доложил командир отряда с позывным Шустрый. В ходе операции «Ахмат» взял в плен троих военнослужащих 5-й бригады 3-го батальона 8-й роты ВСУ. Все они оказались мобилизованными.

«И снова рубрика „Наши пленные“. <…> Деморализация этого, уже бывшего личного состава укровойск, налицо», — написал глава Чечни.

Он добавил, что «надломленность среди солдат ВСУ царит во всех подразделениях». Об этом говорят признания пленных и радиоперехваты.

«Ахмат» уничтожил 10 украинских боевиков, пленивших россиян в Курской области, сообщил пленный солдат 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко