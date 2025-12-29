Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является подрывом миротворческих усилий со стороны США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Неудивительно, что президент США назвал действия Киева сумасшествием, пообещав пересмотреть подходы к работе с украинской делегацией», — отметил он.

Слуцкий назвал атаку украинских дронов актом государственного терроризма. Киевский режим Владимира Зеленского продемонстрировал агонию и полнейшую деградацию, а европейская «партия войны» стала его прямой соучастницей.

Политик напомнил, что украинские террористы не меняют свой почерк. После Стамбула-1 они организовали постановку в Буче, после первых раундов Стамбула-2 произошли масштабные теракты на транспортной инфраструктуре.

«Теперь, после фактического провала плана Зеленского во Флориде на переговорах с Трампом, — налет дронов на резиденцию главы российского государства», — подчеркнул Слуцкий.

Он выразил уверенность в том, что Россия уже готовит ответные меры, кроме того, изменится и ее позиция по переговорам.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что ВСУ атаковали резиденцию Путина в Новгородской области с намерением подорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта.