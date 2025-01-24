Аэропорты Пензы, Саратова и Ульяновска возобновили работу после приостановки

В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он назвал главным приоритетом обеспечение безопасности полетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники служб аэропортов приняли для этого все необходимые меры, указал он.

Временные ограничения 24 января также ввели также в аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары. Помимо этого, те же меры приняли в Домодедово и Жуковском, там их отменили еще в 02:12.

По данным Минобороны, в ночь на пятницу над 13 регионами страны уничтожили 121 украинский беспилотник. Утром стало известно о ликвидации еще двух БПЛА в Ленобласти. Об этом сообщил с своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.