Аэропорты Пензы, Саратова и Ульяновска возобновили работу после приостановки
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он назвал главным приоритетом обеспечение безопасности полетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники служб аэропортов приняли для этого все необходимые меры, указал он.
Временные ограничения 24 января также ввели также в аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары. Помимо этого, те же меры приняли в Домодедово и Жуковском, там их отменили еще в 02:12.
По данным Минобороны, в ночь на пятницу над 13 регионами страны уничтожили 121 украинский беспилотник. Утром стало известно о ликвидации еще двух БПЛА в Ленобласти. Об этом сообщил с своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
«Никого никуда не пустили». Тысячи российских релокантов застряли на границе Мексики и США
Женщину с предраковым заболеванием спасли в больнице Ленинского округа
Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»
Более 100 подъездов отремонтируют в Балашихе в 2025 году
«Украли видео и раздули». Фанатка Шамана отказалась комментировать подтяжку «в честь» артиста
Встреча администрации с жителями прошла в Старых Химках
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте