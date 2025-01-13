Аэропорты не получат финансирование из федерального бюджета для защиты от беспилотников

«Ведомости»: федеральный бюджет не будет оплачивать защиту аэропортов от дронов

Федеральный бюджет России не будет финансировать защиту аэропортов от беспилотников. Об этом сообщила газета «Ведомости» .

По словам источников издания, власти приняли решение не оснащать техническими средствами для выявления и противодействия использованию беспилотных аппаратов аэродромы, которые относятся к объектам транспортной инфраструктуры первой категории.

В эту группу входят московские аэропорты, а также авиагавани Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Казани, Сочи, Калининграда, Уфы, Омска, Хабаровска, Минеральных вод, Челябинска, Якутска и Южно-Сахалинска.

Американское издание Newsweek ранее выразило мнение, что использование в зоне проведения спецоперации FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открыло в российско-украинском конфликте новую фазу.