Аэропорты не получат финансирование из федерального бюджета для защиты от беспилотников
«Ведомости»: федеральный бюджет не будет оплачивать защиту аэропортов от дронов
Федеральный бюджет России не будет финансировать защиту аэропортов от беспилотников. Об этом сообщила газета «Ведомости».
По словам источников издания, власти приняли решение не оснащать техническими средствами для выявления и противодействия использованию беспилотных аппаратов аэродромы, которые относятся к объектам транспортной инфраструктуры первой категории.
В эту группу входят московские аэропорты, а также авиагавани Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Казани, Сочи, Калининграда, Уфы, Омска, Хабаровска, Минеральных вод, Челябинска, Якутска и Южно-Сахалинска.
Американское издание Newsweek ранее выразило мнение, что использование в зоне проведения спецоперации FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открыло в российско-украинском конфликте новую фазу.