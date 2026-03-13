Аэропорты на юге России откроют с одобрения Минобороны

Никитин: аэропорты на юге России готовы к открытию и ждут разрешения Минобороны

Приостановившие работу аэропорты на юге России готовы к открытию и ждут разрешения Министерства обороны. Об этом в интервью «Вестям» сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

«Оно позволяет достаточно быстро открыть аэропорт, потому что там все находится в ожидании. Люди работают, ключевые стандарты безопасности и качества поддерживаются. И как только Министерство обороны скажет, что можно это делать, мы достаточно быстро будем аэропорты открывать», — сказал он.

Никитин также поблагодарил правительство за финансовую поддержку, которая позволяет не распускать персонал.

Полеты приостановили в аэропортах Перми, Ижевска, Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Краснодара на фоне атак БПЛА.

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 176 украинских беспилотников. Большую часть из них сбили над южными регионами: 80 дронов ликвидировали над Крымом, 29 — над Адыгеей и 25 — над Краснодарским краем.