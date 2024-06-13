Аэропорт Туношна вернулся к работе в штатном режиме после атаки дронов

Аэропорт Туношна в Ярославской области вернулся к работе в штатном режиме. Об этом «Российской газете» сообщили в региональном министерстве транспорта.
Ограничения на полеты в воздушной гавани вводили из-за атаки беспилотников. Небо над областью закрывали с 06:12 до 07:15.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале сообщал, что на подлете к городу военные отразили атаку украинских дронов. Удалось уничтожить три вражеских беспилотника.
«На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — уточнял Евраев.
Еще один дрон прошедшей ночью сбили во Владимирской области. Атаку отразили дежурные средства противовоздушной обороны. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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