Аэропорт Туношна вернулся к работе в штатном режиме после атаки дронов

Минтранс: аэропорт в Ярославской области работает штатно после атаки дронов

Фото: РИА «Новости»

Аэропорт Туношна в Ярославской области вернулся к работе в штатном режиме. Об этом «Российской газете» сообщили в региональном министерстве транспорта.

Ограничения на полеты в воздушной гавани вводили из-за атаки беспилотников. Небо над областью закрывали с 06:12 до 07:15.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале сообщал, что на подлете к городу военные отразили атаку украинских дронов. Удалось уничтожить три вражеских беспилотника.

«На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — уточнял Евраев.

Еще один дрон прошедшей ночью сбили во Владимирской области. Атаку отразили дежурные средства противовоздушной обороны. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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