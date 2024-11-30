Аэропорт Махачкалы снял введенные из-за атаки БПЛА ограничения

Аэропорт Махачкалы вновь начал работать. Ограничения на полеты, введенные из-за атаки дронов в Дагестане, сняли. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«В период действия ограничений на запасной аэродром Магас ушел один самолет, совершавший рейс в Махачкалу», — отметил Кореняко.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все меры, чтобы полеты были безопасными, добавил пресс-секретарь.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что дрон ВСУ утром 30 ноября пытался ударить по объектам в Каспийске. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений не было. Меликов обратился к жителям региона и попросил их сохранять спокойствие. Также он призвал доверять только проверенным источникам информации.