После сообщения о минировании в Пулково повторно проверили 11 рейсов

Вечером в воскресенье на 11 рейсах в петербургском аэропорту Пулково проводился повторный досмотр пассажиров и воздушных судов. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявили представители компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«В 23.45 проверки завершились», — уточнили собеседники агентства.

Досмотр проводился после поступившего в авиагавань сообщения об угрозе безопасности.

Ранее стало известно, что к полуночи задержали 14 вылетов из Санкт-Петербурга. Еще 12 воздушных судов отправились в пункты назначения с опозданием.

Более того, пассажиры, которые должны были вылететь в Красноярск, сели в самолет, но затем покинули салон по требованию экипажа. Граждане, которые прибыли из Москвы наоборот вынуждены были около часа ждать в закрытом воздушном судне возможности выйти в аэропорт.