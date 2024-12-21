Аэропорт Казани открыли на отправление и прием рейсов после атаки дронов

Аэропорт Казани снова отправляет и принимает рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко сообщил, что на запасные аэродромы за это время ушли пять самолетов.

Согласно официальному табло аэропорта, пять авиарейсов — в Калининград, Сочи, Волгоград и два в Шереметьево — задерживаются с вылетом на срок от двух до четырех часов. Кроме того, позже намеченного прилетят 12 самолетов — из Уфы, Новосибирска, Горно-Алтайска, Махачкалы, Пхукета, Алматы, а также по два из Шереметьева, Сочи и Санкт-Петербурга.

Кроме казанской воздушной гавани временно закрывались аэропорты в Ижевске и Саратове. Аэропорт Гагарин возобновил работу спустя полчаса, а вот в Удмуртии самолеты по-прежнему пока не принимают.