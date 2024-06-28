Адвокат назвала причину выделения дела Блиновского в отдельное производство

Дело Алексея Блиновского выделили в отдельное производство

Фото: Телеканал «360»

Уголовное дело в отношении Алексея Блиновкого выделили в отдельное производство. Об этом сообщила ТАСС адвокат Наталия Сальникова.

«Уголовное дело в отношении Алексея выделено в отдельное производство», — сказала она.

По ее словам, это связано с тем, что Блиновский, супруг блогера Елены Блиновской. которую обвинили в неуплате налогв и денежных средств, в настоящее время находится в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что следователи знают о месте нахождения Алексея Блиновского.

Министерство внутренних дел РФ объявило Блиновского в розыск в пятницу, 28 июня.

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