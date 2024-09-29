Адвокат Ефремова заявил, что не слышал о планах актера отправиться на СВО

Актер Михаил Ефремов не изъявлял желания отправиться в зону СВО в качестве танкиста. Об этом RTVI сообщил его адвокат Юрий Падалко.

Правозащитник отметил, что ничего о подобных планах от Ефремова не слышал, хотя встречается с ним достаточно часто.

«С 2020 года я с ним работаю. Честное слово, такой информации у меня нет. Извините за сарказм и черный юмор, но вроде бы место танкиста в итоге было занято. Думаю, просто перепутали фамилию Ефремова и одного товарища, чью фамилии называть я не буду», — сказал он.

Ранее стало известно, что движение «Ветераны России» предложило Ефремову поехать на СВО для получения УДО. При этом артист уже подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении весной 2024 года, когда пошла половина назначенного ему наказания. Теперь он может выйти на свободу в декабре.