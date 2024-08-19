Стало известно, когда Ефремов может оказаться на свободе

Shot: актера Михаила Ефрема выпустят на свободу по УДО в декабре этого года

Актер Михаил Ефремов может получить условно-досрочное освобождение в декабре — к Новому году. Предположительно, артисту сократят сроки наказания из-за состояния здоровья и риска инсульта, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, адвокаты Ефремова уже подготовили новое ходатайство с многочисленными медицинскими справками, подтверждающими ранее поставленные диагнозы 60-летнего артиста, а также прогрессирующие болезни, которые выявили тюремные врачи. По этой причине защита уверена, что у актера, неоднократно нарушавшего режим в исправительной колонии, имеются все шансы получить УДО.

Журналисты уточнили, что у Ефремова головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак. Это неврологическое заболевание, из-за которого артисту становилось плохо во время судов по делу о смертельной аварии.

Адвокаты намерены убедить суд в том, что нахождение в колонии приведет Ефремова к инсульту.

Артист отсидел уже три с половиной года из семи с половиной.

В июне председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил Ефремову стать добровольцем СВО. Общественник уточнил, что в таком случае выступит в суде при рассмотрении прошения о выходе актера на свободу по УДО.