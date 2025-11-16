Пленный Чернявский: дрон ВСУ ударил по пленным, чтобы те не сказали лишнего

Украинские военные целенаправленно атаковали автомобиль с пленными, получившими ранения при эвакуации из зоны боевых действий. Об этом заявил военнопленный Антон Чернявский в интервью РИА «Новости» .

Он рассказал, что сослуживцы попытались ликвидировать его с помощью дрона после сдачи в плен российским военным. Это произошло во время эвакуации на автомобиле.

«Украинский дрон не мог не видеть, что это пленных везут», — подчеркнул Чернявский.

По его мнению, боевики ВСУ сознательно атакуют сдавшихся в плен сослуживцев. Целью таких действий, по мнению пленного, могло быть желание предотвратить утечку информации к российской стороне.

В результате удара украинского беспилотника Чернявский получил множественные осколочные ранения. Он рассказал о повреждениях в области правого плеча, бедра и лопатки.

Ранее на Харьковском направлении деморализованные военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ стали массово складывать оружие и сдаваться в плен.