Администрация Серпухова встретилась с волонтерами из Пущина

В Пущине активно работает волонтерский цех, где объединяются неравнодушные сердца, готовые прийти на помощь. Здесь действуют две волонтерские группы — «Пущино. Своих не бросаем!» и «Дорогами добра», которые ежедневно трудятся ради благих целей.

В волонтерском цехе состоялась встреча с руководителем единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидией Халачевой, а также руководителями групп. На встрече обсудили текущие запросы военнослужащих, производственные возможности, потребность в материалах и, что немаловажно, в добрых руках волонтеров.

Особое внимание стоит уделить Анне Николаевне Постниковой, которая в свои 84 года ежедневно приходит в волонтерский цех для плетения маскировочных сетей. Она является настоящим патриотом и примером для всех, кто хочет внести свой вклад в общее дело. Анна Николаевна — это труженица и Человек с большой буквы, вдохновляющая всех вокруг своим примером.

Волонтерский цех в Пущине продолжает расти и развиваться, привлекая все больше людей, готовых помогать и поддерживать тех, кто нуждается в заботе и внимании.